Aantal coronabesmettingen Marokko toegenomen met 163

In het laatste etmaal zijn 163 nieuwe infecties met het coronavirus bevestigd. Het aantal besmette personen is opgelopen tot 5.711

In de laatste 24 uur zijn drie personen aan het virus overleden, meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid vrijdag. Het aantal doden is daarmee opgelopen tot 186. Het aantal herstellingen is het afgelopen etmaal opgelopen tot 2.324.









De regio Casablanca-Settat noteert met 27,7% het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (20%), Tanger-Tetouan-Al Hoceima (14,7%), Fez-Meknes (12,8%), Daraa-tafilalet (9,8%) en Rabat-Sale-Kenitra (8,4%).



Door het implementeren van de preventiemaatregelen tegen het coronavirus zijn in Marokko tussen de 9.000 en 15.000 mensenlevens bespaard gebleven. Ook zijn tussen de 300.000 en 500.000 besmettingen voorkomen. Dat blijkt uit een intern document van de afdeling epidemiologie van het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid





Het document benadrukt de doeltreffendheid van de genomen maatregelen om de uitbraak van het coronavirus in het land te beteugelen maar adviseert om economische en sociale redenen de noodtoestand niet nogmaals te verlengen.

De Marokkaanse regering zal naar verwachting op 18 mei de versoepelingsmaatregelen aankondigen, twee dagen voor de geplande opheffing van de landelijke lockdown.

