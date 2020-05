Fez: Hulpdiensten voorkomen zelfmoordpoging jonge vrouw (video)

Hulpdiensten in Fez hebben vrijdag ternauwernood de zelfmoordpoging van een jonge vrouw voorkomen.

De vrouw dreigde zichzelf van het leven te beroven door van het dak te springen. Omstanders op de grond probeerden het meisje op andere gedachten te brengen terwijl hulpdiensten zichzelf klaarmaakten om de zelfmoordpoging te verijdelen. In de video is te zien dat het meisje ook een mes in haar hand houdt.









Op het moment dat de vrouw even niet oplet wordt ze overmeesterd en van de richel af getrokken. Het is niet bekend waarom de jonge vrouw zichzelf van het leven wilde beroven.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie 0900 - 0113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

