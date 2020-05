Gevangenis Oujda gesloten wegens vervallen infrastructuur

Het gebouw dateert uit 1910 en voldoet niet meer aan de veiligheidseisen.

Het overkoepelend orgaan voor gevangenisbeheer en reïntegratie in Marokko (DGAPR) heeft vrijdag besloten de lokale gevangenis in Oujda te sluiten.





Gedetineerden worden de komende dagen overgeplaatst naar andere detentiecentra in de omgeving.





Het besluit tot sluiting werd genomen in afwachting van de opening van de nieuwe lokale gevangenis in Oujda, waarvan de bouw bijna voltooid is.

