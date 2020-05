Derde repatriëringsvlucht uit Marokko aangekomen in Nederland

marokko 9 mei 2:12

In de nacht van vrijdag op zaterdag is opnieuw een vliegtuig uit Marokko in Nederland aangekomen.



In Marokko zitten nog zo'n 2100 Nederlanders vast. De repatriëring ging lange tijd moeizaam, mede omdat Marokko het land vanwege het coronavirus streng heeft afgegrendeld. De lockdown duurt daar nog tot zeker 20 mei.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt er alles aan doen te doen om de Nederlanders zo snel mogelijk terug te halen. © ANP 2020 Het toestel, dat vrijdagavond vertrok vanaf het vliegveld bij Casablanca, landde rond 01.10 uur op Schiphol. Het is de derde repatriëringsvlucht uit het Noord-Afrikaanse land. Aan boord zijn ongeveer driehonderd passagiers.