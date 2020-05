Minder nieuwe coronadoden in België dan vrijdag

In België zijn de afgelopen 24 uur 76 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus.

Daarmee komt het geregistreerde dodental op 8581. Het aantal doden is lager dan vrijdag, toen 107 mensen omkwamen door Covid-19. Nog 2381 coronapatiënten liggen in het ziekenhuis, van wie 502 mensen op de intensive care worden verzorgd. De afgelopen 24 uur mochten 210 mensen het ziekenhuis verlaten en werden er 76 opgenomen vanwege het longvirus.Het aantal besmettingen is gestegen met 585 en staat nu op 52.596.