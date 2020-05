'Forensisch onderzoek pleit voormalig partijleider Kuzu vrij'

Forensisch onderzoeksbureau Integis heeft na onderzoek geen "grensoverschrijdende" gedragingen door de voormalige partijleider Tunahan Kuzu kunnen vaststellen.

Dat meldt de DENK-fractie zaterdag in een persbericht. Fractievoorzitter Farid Azarkan verzocht forensisch onderzoeksbureau Integis onderzoek te doen naar beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag . Het vertrek van Kuzu als leider van DENK had volgens HP/De Tijd te maken met een affaire die hij heeft gehad met een inmiddels voormalige medewerkster van de partij.





Integis heeft omgevingsonderzoek verricht en interviews afgenomen met betrokkenen. Het onderzoeksbureau constateert onder meer dat er geen aangifte is gedaan door de betreffende vrouw. Ook verleende de vrouw geen medewerking aan het onderzoek en heeft zij zich niet bereid getoond de beschuldiging te onderbouwen, aldus het persbericht.

"Het is goed dat er nu duidelijkheid is en vaststaat dat de beschuldiging niet gestaafd kan worden. Dit onderzoek had reeds in 2018 door het partijbestuur moeten plaatsvinden nadat ik de heer Ozturk als bestuursvoorzitter in kennis had gesteld.", zei Azarkan.





Het bestuur, alleen nog bestaande uit DENK-oprichter Selçuk Öztürk en een medestander, kondigde woensdag aan interim-partijleider Azarkan uit de partij te zetten . Maar voorzitters van lokale DENK-fracties in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Enschede, Amersfoort, Arnhem, Eindhoven en Lelystad blijven Azarkan steunen.







Met het uit de partij zetten van Azarkan lijkt het conflict binnen DENK tot een kookpunt te zijn gekomen. De oprichters van de partij, Kuzu en Öztürk raakten verwikkeld in een heftige ruzie , die deels via de media werd uitgevochten. Daarop riep Azarkan het bestuur op terug te treden. De meeste bestuursleden gaven hier gehoor aan, maar Öztürk en secretaris Zahir Rana houden vast aan hun bestuurszetel. Met twee overgebleven leden zou het bestuur volgens de statuten overigens geen besluiten mogen maken.

Volgens Kuzu was de afgelopen tijd de moeilijkste periode uit zijn leven. "Het sterkt mij dat uit dit onafhankelijk onderzoek blijkt wat ik vanaf het begin al heb gezegd, namelijk dat de beschuldiging pertinent onwaar is", voegde hij toe.

