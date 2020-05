Marrakech: Twee handhavers opgepakt wegens mishandeling minderjarige jongen (video)

De twee mannen gebruikten geweld bij de handhaving van het uitgaansverbod

De twee hulpkrachten werden woensdag opgepakt in de wijk Belaaguid in de gemeente Ouahate Sidi Brahim in de regio Marrakech-Safi nadat videobeelden van de mishandeling werden gedeeld op sociale netwerken. De twee zijn geschorst en moeten voor de tuchtraad verschijnen.









Het slachtoffer is een minderjarige jongen die tijdens de staandehouding probeerde weg te komen. De jongeman zal worden vervolgd wegens het schenden van het uitgaansverbod.

© MAROKKO.NL 2020