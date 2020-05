Demonstraties in Duitsland tegen coronamaatregelen

In meerdere Duitse steden zijn mensen zaterdag de straat opgegaan om te demonstreren tegen de coronamaatregelen van de regering.

Stuttgart

© ANP 2020

In Berlijn en Frankfurt kwamen honderden mensen bijeen, in München zeker 3000 en ook in Stuttgart een paar duizend. In hoofdstad Berlijn werden zeker dertig mensen gearresteerd omdat ze zich niet aan de regels hielden om afstand van elkaar te houden. De demonstratie was aangekondigd en goedgekeurd, maar het maximale aantal toegestane aanwezigen van vijftig werd ruim overschreden.De politie in München had toestemming gegeven voor een demonstratie met maximaal tachtig aanwezigen. Met luidsprekers probeerden agenten aan te geven dat er veel te veel mensen waren. Toch werd er niet ingegrepen. De betogers stonden te dicht bij elkaar, maar gedroegen zich rustig.In Stuttgart kwamen ook meer demonstranten dan vooraf was toegestaan. Daar verliep de demonstratie vreedzaam. De politie moest mensen wel oproepen om voldoende afstand van elkaar te houden.De demonstratie in Frankfurt was volgens de politie niet aangekondigd. Ook daar braken de ongeveer vijfhonderd aanwezigen de regels door dichtbij elkaar te staan. De politie wees de overtreders daarop, maar liet de demonstratie wel doorgaan.In Duitsland bepalen de deelstaten welke regels worden versoepeld en wat nog streng wordt gehandhaafd. De afgelopen weken zijn al veel strenge regels aangepast, zo zijn scholen weer open en openen ook veel winkels en bijvoorbeeld dierentuinen hun deuren.