Marokko: 199 nieuwe besmettingen, geen nieuwe coronadoden

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde zaterdag geen nieuwe coronadoden. Het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van het longvirus COVID-19 bedraagt nog steeds 186. Het aantal herstellingen is de laatste 24 uur opgelopen tot 2.461.

De regio Casablanca-Settat noteert met 27% het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (20%), Tanger-Tetouan-Al Hoceima (14,8%), Fez-Meknes (13,7%), Daraa-tafilalet (9,5%) en Rabat-Sale-Kenitra (8,5%).

Het vroegtijdig opheffen van het uitgaansverbod kan Marokko duur komen te staan. Dat zei de Marokkaanse Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb vrijdag tijdens een interview op TV-zender Al-Aoula. Volgens Ait Taleb moet eerst aan drie voorwaarden worden voldaan alvorens het land de coronamaatregelen kan versoepelen. Het stabiliseren van de epidemiologische situatie, een zichtbare dalende trend in het aantal nieuwe besmettingsgevallen en het verlagen van de besmettingsgraad (R0) naar een waarde lager dan 1.

Op 5 mei was de gemiddelde besmettingsgraad in Marokko 1,01. De zwaarst getroffen regio's steken daar echter nog bovenuit, met name Casablanca (1,09), Marrakech (1,07), Tanger (1,06) en Fez (1,04).