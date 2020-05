Laagste aantal dagelijkse coronadoden in Duitsland in weken

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus in Duitsland is de afgelopen 24 uur met 13 gestegen naar 7395.

Dat meldde het Robert Koch-Institut zondag, de Duitse tegenhanger van het RIVM. De toename was beduidend lager dan zaterdag toen er 147 nieuwe sterfgevallen werden geregistreerd en is het laagste aantal in weken. Het aantal vastgestelde besmettingen steeg met 667 naar 169.218. Die toename was ook flink minder dan een dag eerder.De Duitse regering kondigde woensdag versoepelingen van de beperkende maatregelen aan maar laat het veelal aan de deelstaten over hoe die er precies gaan uitzien. De meeste winkels mogen weer open en sporten is weer toegestaan. De Duitse voetbalcompetitie op de hoogste twee niveaus wordt half mei hervat.