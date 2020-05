Thuis bezoek ontvangen mag weer in België

Na bijna twee maanden corona-isolatie mogen inwoners van België vanaf zondag weer mensen thuis uitnodigen, maar niet meer dan vier.

Bij een volgende afspraak moeten het wel dezelfde mensen zijn, die ondertussen niet bij anderen op bezoek mogen gaan. Kies bij voorkeur voor mensen uit het hetzelfde gezin, is het advies. In veel gezinnen is discussie over welke vrienden of familieleden worden uitgenodigd. De regering heeft de bevolking opgeroepen verantwoordelijk om te gaan met de nieuwe vrijheid. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling grootouders in te schakelen om op kinderen te passen.België heeft zwaardere maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus genomen dan Nederland. Zo mochten alleen winkels die voeding verkopen openblijven. Maandag mogen alle winkels onder strikte voorwaarden weer klanten ontvangen. Mond- en neusbedekking wordt sterk aanbevolen, maar is niet verplicht zoals in het openbaar vervoer. Samenscholingen blijven verboden.Om te voorkomen dat de epidemie weer oplaait, begint maandag het contactonderzoek van mensen die zijn besmet. Zij krijgen een telefoontje of sms om in kaart te brengen met wie ze recentelijk in contact zijn geweest. Als blijkt dat de kans groot is dat ook die mensen besmet zijn, wordt hun gevraagd twee weken thuis te blijven.