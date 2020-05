Meer dan 200.000 besmettingen in Rusland vastgesteld

In Rusland zijn nog eens 11.000 besmettingen vastgesteld. Het totaal komt daarmee op 209.688.





Maar begin maart verspreidde het virus zich opnieuw vooral in Moskou In Rusland zijn voor zover bekend 1915 patiënten aan het virus bezweken. Ruim 30.000 patiënten zijn al genezen. door de komst van besmette reizigers uit Italië.

© ANP 2020

Het uit China afkomstige virus deed in Rusland eind januari zijn intrede door Chinese toeristen in het Aziatische deel van het land. De autoriteiten grepen snel in en wisten het virus daar redelijk onder controle te houden.