Dagelijks aantal coronadoden Spanje weer gedaald

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus in Spanje de afgelopen 24 uur is weer lager dan een dag eerder.

© ANP 2020

Zondag werd de dood van 143 mensen gemeld, tegenover 179 op zaterdag. Het is het laagste dodental sinds maart. Het geregistreerde dodental door Covid-19 komt nu op 26.621.Het aantal besmettingen is gestegen met 812, dat zijn er tweehonderd meer dan een dag eerder. Het geregistreerde aantal besmettingen staat op 224.390.In grote delen van Spanje wordt vanaf maandag de strenge lockdown versoepeld. Spanje is een van de zwaarst getroffen landen en heeft de meeste vastgestelde besmettingen van Europa.