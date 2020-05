Nog 507 coronapatiënten op intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is zondag gedaald naar 507. Dat zijn er 34 minder dan op zaterdag.

Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de coronapatiënten liggen er 492 op Nederlandse ic's. Op intensive cares in Duitsland verblijven zondag nog vijftien Nederlandse coronapatiënten, gelijk aan zaterdag.Buiten de intensive cares liggen op verpleegafdelingen 1054 coronapatiënten, 78 minder dan de dag ervoor. Op de ic's liggen ook nog 418 patiënten met andere aandoeningen, 32 minder dan op zaterdag.Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zegt: "Met deze afname is de landelijke IC-bezetting nu op het normale niveau. Daarnaast zien we opnieuw een daling van het aantal Covid-opnames buiten de IC naar 1054."