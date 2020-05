Dagelijks dodental coronavirus Frankrijk weer lager

algemeen 10 mei 18:49

Het aantal doden door het coronavirus in Frankrijk is weer lager dan de vorige dag. De afgelopen 24 uur zijn 70 mensen overleden in ziekenhuizen en verzorgingshuizen.





Delen van Frankrijk versoepelen vanaf maandag de strenge maatregelen in het land. Zo mogen mensen weer op meer plekken sporten en mogen ze de deur uit zonder daar een goede reden voor te hebben. © ANP 2020 Een dag eerder waren dat er 80 en dat was toen al het laagste aantal in weken. Het geregistreerde dodental staat nu op 26. 380. Het aantal patiënten in het ziekenhuis is gedaald tot 22.569 en er liggen nog 2776 mensen op de intensive care. Het aantal besmettingen staat op 139.063, dat zijn er 209 meer dan op zaterdag.Delen van Frankrijk versoepelen vanaf maandag de strenge maatregelen in het land. Zo mogen mensen weer op meer plekken sporten en mogen ze de deur uit zonder daar een goede reden voor te hebben.