Algerijns leger voert oefeningen uit nabij Marokkaanse grens (video)

Bij de oefeningen werden verschillende soorten wapens en voertuigen gebruikt, waaronder raketwerpers, machinegeweren, tanks en helikopters. Beelden van de training werden uitgezonden op de Algerijnse staatstelevisie.

Op beelden die zijn geschoten met drones is zichtbaar hoe dicht bij de Marokkaanse grens de oefeningen plaatsvonden. De zandmuur die in de beelden zichtbaar is dient als grens tussen Marokko en de Algerijnse provincie Tindouf.

In een recent televisie-interview herhaalde Tebboune zijn steun voor het separatistische Polisario Front. Tijdens het interview zei Tebboune dat Algerije een "vrij land" is en noemde in één adem de "onvoorwaardelijke steun" voor de Palestijnse zaak en het conflict in de Sahara.