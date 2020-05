Aantal coronabesmettingen Marokko toegenomen met 153

Tijdens de dagelijkse persbriefing van het Ministerie van Volksgezondheid over de epidemiologische situatie in Marokko benadrukte Mohamed Lyoubi nogmaals dat het coronavirus ook kinderen kan treffen. Van het totale aantal coronapatiënten is 9% jonger dan 14 jaar. Van de 546 besmette kinderen was 93% asymptomatisch, of werden slechts milde symptomen vertoond.