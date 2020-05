'Vicepresident Pence van VS in thuisisolatie'

buitenland 11 mei 0:42

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence is in thuisisolatie gegaan nadat zijn perssecretaris vrijdag positief is getest op het coronavirus.





De vicepresident is zondag negatief getest op een coronavirusinfectie, maar blijft uit voorzorg thuis. Dat zeiden mensen tegen Bloomberg die anoniem willen blijven omdat de quarantainemaatregel nog niet openbaar is gemaakt.



De perssecretaris van Pence, Katie Miller, is de belangrijkste woordvoerder van de coronavrius-taskforce van het Witte Huis. Dat team wordt geleid door Pence en kwam donderdag voor het laatst bijeen. © ANP 2020 Dat zeggen drie bronnen die op de hoogte zijn van de situatie tegen persbureau Bloomberg. Pence woonde zaterdag geen vergaderingen bij met president Donald Trump en militaire topfunctionarissen.De vicepresident is zondag negatief getest op een coronavirusinfectie, maar blijft uit voorzorg thuis. Dat zeiden mensen tegen Bloomberg die anoniem willen blijven omdat de quarantainemaatregel nog niet openbaar is gemaakt.De perssecretaris van Pence, Katie Miller, is de belangrijkste woordvoerder van de coronavrius-taskforce van het Witte Huis. Dat team wordt geleid door Pence en kwam donderdag voor het laatst bijeen.