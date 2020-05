Laagste aantal dagelijkse coronadoden VS sinds maart

In de afgelopen 24 uur is het aantal mensen in de Verenigde Staten dat is overleden aan Covid-19 gestegen met 776 tot 79.522.

© ANP 2020

Dat blijkt uit een telling van de Johns Hopkins universiteit in Baltimore. Het gaat om het laagste aantal dagelijkse coronadoden in de VS sinds maart. De afgelopen weken stierven dagelijks tussen de 1000 en 2500 Amerikanen aan de gevolgen van het coronavirus. In het land zijn nu ruim 1,3 miljoen mensen besmet met het coronavirus. Van alle landen zijn de Verenigde Staten het zwaarst getroffen, zowel qua aantallen doden als besmettingen.Persbureau Bloomberg meldde zondag (lokale tijd) dat vicepresident Mike Pence in thuisisolatie zou zijn gegaan nadat vrijdag zijn perssecretaris positief testte op het longvirus. Een woordvoerder van Pence sprak dat later tegen en zei dat Pence van plan is maandag weer in het Witte Huis te zijn.De perssecretaris van Pence, Katie Miller, is de belangrijkste woordvoerder van de coronavirus-taskforce van het Witte Huis. Dat team wordt geleid door Pence en kwam donderdag voor het laatst bijeen. Zaterdag werd bekend dat drie leden van het team in quarantaine zijn gegaan, onder hen medisch topadviseur Anthony Fauci. Ook directeur Robert Redfield van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC en directeur Stephen Hahn van medicijnwaakhond FDA zitten in thuisisolatie nadat zij een ontmoeting hadden met iemand die het longvirus onder de leden heeft.