Basisscholen gaan weer van start

Na bijna twee maanden thuis gaan veel kinderen maandag weer naar school.

Het basisonderwijs kan worden opgestart, omdat het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus daalt. Het kabinet verwacht dat de scholen veilig open kunnen zonder grote gevolgen voor het aantal besmettingen. De basisscholen waren sinds 16 maart dicht. Leerlingen maakten thuis hun opdrachten, begeleid door ouders, en hadden digitaal contact met de meester of juf en met de klasgenootjes.Leerlingen in het speciaal onderwijs gaan vanaf maandag weer volledig naar school. Op reguliere basisscholen gaan scholieren voor de helft van de tijd. Scholen mogen zelf weten hoe ze dat invullen. De meesten kiezen voor halve klassen, die de hele dag naar school gaan. Niet elke school gaat al op maandag open. Sommige schoolbesturen zeggen dat ze langer nodig hebben om hun gebouwen in te richten voor de lessen.Middelbare scholen kunnen mogelijk vanaf 2 juni weer deels open.