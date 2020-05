Aantal dagelijkse coronabesmettingen in Duitsland daalt sterk

Het aantal mensen in Duitsland dat de afgelopen 24 uur is besmet met het coronavirus bedraagt 357. Dat meldde het Robert Koch-Institut maandag, de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Een dag eerder steeg het aantal vastgestelde besmettingen met 667, zaterdag waren dat er nog 1251. Tot nu toe zijn 169.575 inwoners geïnfecteerd geraakt. Het aantal mensen dat het afgelopen etmaal stierf aan de gevolgen het longvirus ligt op 22. In totaal zijn er sinds de uitbraak van het virus 7417 Duitsers overleden.In Duitsland bepalen de deelstaten het liefst zelf het coronabeleid, te meer omdat ze de regering in Berlijn veel te aarzelend vinden bij de afbraak van de lockdown. In de aan Nederland grenzende deelstaten Noordrijn-Westfalen (NRW) en Nedersaksen gaat de eerder ingezette versoepeling in snel tempo verder. Maandag gaan bijvoorbeeld alle winkels, groot en klein, weer open. Ook cafés, restaurants en biergarten heropenen, maar kleine kroegen, clubs en discotheken blijven er over het algemeen nog dicht. In NRW normaliseert het onderwijs verder en wordt verblijf in vakantiecentra en op campings toegestaan. Nedersaksen opent ook de deuren van vakantiecentra. Op 21 mei moeten toeristen in NRW weer in hotels kunnen overnachten, in Nedersaksen is dat op 25 mei.