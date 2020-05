Advocaten blijven uit protest weg bij proces mocromaffia

Vijf advocaten gaan volgende week uit protest niet naar de rechtbank voor de inleidende zittingen in het Marengo-proces, de liquidatiezaak rond vermeende topcrimineel Ridouan Taghi.

Dat hebben zij in een brief aan de rechtbank Amsterdam laten weten. De advocaten van het kantoor Ficq & Partners noemen de situatie door de strenge coronamaatregelen "onwerkbaar" en door het optreden van de rechtbank wordt een eerlijk proces "onmogelijk" gemaakt. Rechtbanken openen sinds deze week weer voorzichtig de deuren, maar voor veel (gedetineerde) verdachten en hun advocaten blijft het lastig om fysiek aanwezig te zijn, zeker bij inleidende zittingen zoals die in het liquidatieproces Marengo volgende week maandag en dinsdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Via videoverbinding kan wel, maar meestal maar voor beperkte tijd, afhankelijk van de mogelijkheden in de penitentiaire inrichtingen.Echter, volgens de advocaten past de mogelijkheid om op die manier bij de zaak te zijn "niet bij een zaak als Marengo". Dat zowel de advocaten als de verdachten alleen bij uitzondering bij de behandeling van elkaars zaak mogen zijn, noemen ze ook niet in het belang van hun cliënten. Het Openbaar Ministerie zit wel bij alle zaken.Afgelopen en deze week behandelde de rechtbank Midden-Nederland een ander groot liquidatieproces, rond motorclub Caloh Wagoh. Daarbij konden verdachten indien gewenst wel fysiek aanwezig zijn en advocaten via een videoverbinding de andere zaken volgen. Waarom daar wel, en hier niet, vraagt het advocatenkantoor zich af.Ficq & Partners staan onder anderen Mohammed R. en zijn onlangs in Colombia opgepakte broer Saïd R. bij in het megaproces over meerdere liquidaties en pogingen daartoe.Hoofdverdachte Taghi wordt bijgestaan door Inez Weski. Zij had al laten weten dat hij niet aanwezig zal zijn, ook niet via een videoverbinding. "Ik zal nog zien of dit zeer krap bemeten zittingskader nog ruimte biedt voor de verdediging", aldus Weski.Wanneer de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden, is nog onduidelijk. Waarschijnlijk gaat dat nog wel minstens een jaar duren.