Veroordeelde terrorist pleegt zelfmoord in gevangenis Meknes

Een gedetineerde in de lokale gevangenis Toulal 2 in Meknes heeft zichzelf opgehangen in zijn cel

Dat meldt de gevangenisadministratie in een persbericht. De man is veroordeeld wegens deelname aan een terroristische organisatie en zou naar verwachting over 2,5 maand vrijkomen. De man had de opgelegde straf van tien jaar volledig uitgezeten.

Volgens het persbericht stond de man al geruime tijd onder medisch toezicht en kreeg hij regelmatig medicijnen toegediend tegen psychische klachten. Ook ontving de man met vaste regelmaat bezoek van familie en was zijn relatie met medewerkers en andere gedetineerden "normaal".