Marokko onderzoekt wapenbezit Marokkaanse ereconsul

Tijdens huiszoekingen bij de man werden drie jachtgeweren en munitie aangetroffen.

De Marokkaanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een 52-jarige Marokkaanse onderdaan die dienst doet als ereconsul, dat meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN. Het is niet bekend gemaakt in welk land de man werkzaam is.





DGSN vernam het bericht over het wapenbezit maar gaf zelf geen verdere details over de identiteit van de man. Op basis van voorlopige informatie vermoedt de politie dat de in beslag genomen vuurwapens toebehoorden aan de vader van de ereconsul, die zou in het leger hebben gediend.





Volgens de verklaring van DGSN zal de ereconsul worden onderworpen aan een gerechtelijk onderzoek, in afwachting van de resultaten van technische expertiseonderzoek om de oorsprong van de vuurwapens te bepalen.

