Politie Salé arresteert vader en zoon wegens mishandeling agent

De politie in Salé heeft zaterdag een vader en zijn zoon aangehouden wegens het schenden van het uitgaansverbod en het gebruiken van geweld tegen een politieambtenaar.

Meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring. Een agent die bezig was met het handhaven van het uitgaansverbod sprak een jongen op een scooter aan. De jongeman had geen verplaatsingsvergunning op zak en geen geldige reden voor zijn aanwezigheid op straat. De jongen weigerde instructies van de agent op te volgen.





De staandehouding escaleerde toen de vader van de jongen zich met de kwestie ging bemoeien en fysiek geweld tegen de agent gebruikte. De twee werden gearresteerd.





Het aantal schendingen van de noodtoestand in Marokko blijft gestaag groeien. Het totaal aantal arrestaties bedroeg begin mei meer dan 85.000, waarvan 65.352 zich moeten verantwoorden bij de officier van justitie.

