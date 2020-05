Eigenaar doodgereden kudde schapen weigert handreiking van familie Franse dierenbeul

De familie van de Fransman die onlangs in Mansouria met opzet een kudde schapen doodreed heeft contact gezocht met de eigenaar.

De in Marokko woonachtige Michel Schelle reed begin mei met opzit in op een kudde schapen die op dat moment op zijn erf aan het grazen waren. De jonge herder die toezag op de kudde schapen van zijn vader moest machteloos gadeslaan hoe de opgefokte dierenbeul de schapen doodreed. De Fransman werd aangehouden en zit momenteel vast in de gevangenis in Benslimane in afwachting van zijn proces.





De familieleden van de dierenbeul hebben de boer aangeboden de schade te betalen en hoopten dat de handreiking zou resulteren in een lichtere straf voor Schelle. De dierenbeul zou de jonge herder met de dood hebben bedreigd alvorens hij de schapen doodreed. De Fransman werd vorige week dinsdag voorgeleidt en moest vandaag weer voor de rechter verschijnen.





Hassan, de eigenaar van de schapen, zei in een interview met nieuwsdienst Alyaoum24 dat hij geen interesse heeft in de handreiking en is vastbesloten bij de rechtbank zijn gelijk te halen. Volgens Montaser Bouabid, de advocaat van Hassan, had de Fransman tijdens de eerste zitting afgelopen dinsdag schuld bekend en toegegeven het kind te hebben bedreigd alvorens hij over de kudde schapen heenreed.





Prins Moulay Rachid, de broer van koning Mohammed VI, schoot de schapenhoeder te hulp en heeft aangeboden de schade te vergoeden door een kudde schapen te doneren aan het gezin.

© MAROKKO.NL 2020