Medewerkers gevangenis Tanger aangehouden

Dat meldt de gevangenisdirectie in een verklaring. De directie benadrukt dat het besluit om over te gaan tot aanhouding werd genomen door het overkoepelend orgaan voor gevangenisbeheer en reïntegratie (DGAPR).

Volgens DGAPR is het besluit conform de statuten van de gevangenisadministratie en wettelijke kaders die gevangenismedewerkers verplicht tot naleving van de regels en het uitvoeren van hun plichten.

In Marokkaanse detentiecentra is het aantal besmettingen met het coronavirus fors toegenomen. Vorige week werden nieuwe besmettingen gemeld in de lokale gevangenis in Tanger 1 en de gevangenis van Sat Village. De infecties kwamen aan het licht tijdens de grootschalige coronatests in detentiecentra in Marokko. DGAPR was daarmee begonnen nadat onlangs meer dan 270 besmettingen werden bevestigd in de gevangenis in Ouarzazate, in het zuiden van Marokko.