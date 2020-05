Aantal Franse coronadoden stijgt fors, wel minder ic-patiënten

In Frankrijk zijn maandag 263 nieuwe coronadoden gemeld die stierven in ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Dat zijn er 193 meer dan zondag, toen het nog om 70 gevallen ging.

Nu telt Frankrijk 26.643 doden als gevolg van het coronavirus. Het aantal nieuwe bevestigde gevallen van de ziekte steeg met 456, tegenover 209 op zondag, wat het totaal op 139.519 brengt.Volgens de Franse autoriteiten lagen maandag 2712 mensen op de intensive care. Dat aantal daalde al enkele dagen op rij. Zondag ging het nog om 2776 gevallen.De cijfers zullen de angst voor een mogelijke tweede golf van infecties voeden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) benadrukte maandag nog dat "extreme waakzaamheid" nodig is in landen die de lockdownmaatregelen afbouwen.Het land versoepelde maandag enkele coronamaatregelen. Zo mogen Fransen weer sporten en wandelen en hoeven mensen hun reden om de deur uit te gaan niet meer aan te tonen.In het noorden en noordoosten van het land, inclusief Parijs, blijven meer beperkingen van kracht en gaan bijvoorbeeld parken niet open. De meeste ondernemingen, inclusief winkels, kunnen weer open, maar cafés en restaurants nog niet.