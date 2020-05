Coronabesmettingen Marokko toegenomen met 218, geen nieuwe coronadoden

In de laatste 24 uur zijn 218 nieuwe infecties met het coronavirus bevestigd. Het aantal besmette personen in Marokko is opgelopen tot 6.281

Maandag zijn geen nieuwe coronadoden gemeld door het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid. In Marokko zijn tot dusver 188 mensen aan het longvirus COVIUD-19 bezweken. Het aantal herstellingen is het afgelopen etmaal opgelopen tot 2.811, een toename van 257 in 24 uur.









De regio Casablanca-Settat noteert met 27,6% het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (19.2%), Tanger-Tetouan-Al Hoceima (14,4%), Fez-Meknes (14,2%), Daraa-tafilalet (9,1%) en Rabat-Sale-Kenitra (9,2%).



Tijdens de dagelijkse persbriefing van het Ministerie van Volksgezondheid over de epidemiologische situatie in Marokko benadrukte Mohamed Lyoubi nogmaals dat het coronavirus ook kinderen kan treffen. Van het totale aantal coronapatiënten is 9% jonger dan 14 jaar. Van de 546 besmette kinderen was 93% asymptomatisch, of werden slechts milde symptomen vertoond.

