Meer dan 80.000 coronadoden in de VS

In de Verenigde Staten is het aantal mensen dat overleden is aan het coronavirus de grens van 80.000 gepasseerd.

© ANP 2020

Dat blijkt uit de laatste tellingen van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. De VS zijn van alle landen het zwaarst getroffen door de coronapandemie. In het land zijn ruim 1,3 miljoen besmettingsgevallen van het virus bekend. Wereldwijd zijn meer dan 4,1 miljoen besmettingen geregistreerd.Van alle Amerikaanse staten is New York het zwaarst getroffen door de corona-uitbraak. Er zijn volgens de cijfers van Johns Hopkins tot dusver circa 26.000 coronadoden gerapporteerd in de staat, die in lockdown is sinds gouverneur Andrew Cuomo op 22 maart opdracht gaf tot het sluiten van alle niet-essentiële bedrijven.De autoriteiten maakten maandag bekend dat sommige delen van New York, waar de epidemie sterk afneemt, later deze week geleidelijk worden heropend. De stad New York blijft echter gesloten tot ten minste juni.