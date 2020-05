Ondanks coronaversoepeling dragen Denen virus minder vaak over

De corona-epidemie in Denemarken blijft ondanks de versoepeling van lockdownmaatregelen in hevigheid afnemen.





De regering versoepelde medio vorige maand veel maatregelen die verspreiding van het virus moesten voorkomen. Zo konden basisscholen en kappers de deuren weer openen. Het reproductiegeval stond eind april weer bijna op 1. Als het daarboven komt, neemt het aantal besmettingen weer toe.



De laatste cijfers laten volgens SSI-bestuurder Tyra Grove Krause zien dat het reproductiegetal ondanks de heropening van delen van de economie stabiel is gebleven onder de 1. "Dat komt waarschijnlijk door de enorme inspanningen in scholen om te zorgen dat daar afstand wordt gehouden en dat de hygiëne goed is. Maar het laat ook zien dat mensen in het algemeen voorzichtig blijven."

Overheidsinstituut SSI zegt dat iedere besmette persoon het virus in de eerste week van mei overdroeg aan gemiddeld 0,7 andere personen. Dat is fors minder dan op het hoogtepunt van de epidemie in maart, toen dat zogeheten reproductiegetal bijna op 2 stond. In het land met ongeveer 5,5 miljoen inwoners zijn tot dusver ruim 530 coronapatiënten overleden.