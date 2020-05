Iran opent moskeeën speciaal voor Laylat al-Qadr

In Iran gaan de moskeeën volgende week speciaal open voor Laylat al-Qadr, de 27ste en allerheiligste nacht van de islamitische vastenmaand Ramadan.

Vanwege het coronavirus gingen de Iraanse moskeeën in maart op slot, maar de regering maakt volgende week een uitzondering. De islamitische gebedshuizen gaan volgende week drie nachten open. Mensen kunnen dan komen bidden, mits er afstand gehouden wordt. Ook zullen veel ceremonies buiten worden gehouden, aldus de autoriteiten dinsdag. Ouderen, zieken en kinderen wordt gevraagd thuis te blijven.De Iraanse gezondheidsminister riep ondanks de tijdelijke heropening van moskeeën op terughoudend te zijn. "De grootste strategische fout is om nu te denken dat het coronavirus voorbij is", zei Saeed Namaki. "Door nalatigheid kunnen we elk moment terugkomen bij de slechte omstandigheden."Iran is in het Midden-Oosten het zwaarst getroffen door het virus. Ruim 6700 mensen stierven daar aan de gevolgen ervan, zeker 110.000 Iraniërs raakten besmet.