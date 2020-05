Ibrahim Azaim (25) voor ouderlijk huis 'met automatische wapens' doodgeschoten

Ooggetuigen hoorden even voor 22.00 uur op de Bergselaan in Rotterdam-Noord meerdere schoten en zagen twee donker geklede mannen wegrijden in een auto.

Een woordvoerder van de politie zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat hulpdiensten nog geprobeerd hebben de man te redden. "Dat mocht niet baten. Hij overleed op straat." Bronnen melden aan de NOS dat het vrijwel zeker om een afrekening in het criminele circuit gaat. Ook de Telegraaf schrijft dat hij "geen onbekende is van de politie".





Een buurtbewoner vertelde aan de krant dat Azaim net na het verbreken van het vasten onderweg was naar zijn moeder, die in de buurt woont. Ook zou Azaim nog maar net terug zijn in Nederland. Hij was enkele dagen geleden met een repatriëringsvlucht uit Marokko zijn overgekomen.





Onderzoek

Er zouden twee mannen met bivakmutsen in de bosjes hebben gewacht tot het slachtoffer voorbijkwam. Toen hebben ze hem neergeschoten, vertelt een vrouw. "Het was vijftien seconden lang 'wildwest'. Toen was het voorbij", zegt een buurtbewoner in de krant.



De politie vindt het nog te vroeg was om te concluderen dat de man zich in het criminele milieu begaf. "Het is pas net gebeurd", aldus de woordvoerder. "We zetten alles op alles om dit goed te onderzoeken."





Onder een brug aan de rand van de wijk Overschie is een uitgebrande auto gevonden. De politie gaat na of er een verband is met het schietincident.





Verslaggever Henrik-Willem Hofs, die vlakbij woont, zegt dat de daders met automatische wapens op de man vuurden.









© MAROKKO.NL 2020