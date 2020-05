Marokkanen Parijs beboet tijdens protest bij Marokkaanse ambassade (video)

Tientallen Marokkaanse demonstranten werden maandag beboet door de Franse politie tijdens een protest bij de Marokkaanse ambassade in Parijs

De groep bestond uit circa 50 Marokkanen die in Frankrijk vast zijn komen te zitten als gevolg van opgeschorte passagiersverbindingen . De demonstranten kwamen bijeen om de Marokkaanse autoriteiten op te roepen een terugreis naar het vaderland niet langer in de weg te staan.









De Franse politie greep in omdat de samenkomst in strijd is met de preventiemaatregelen tegen het coronavirus. Gedurende de noodtoestand in Frankrijk zijn grote samenkomsten zoals demonstraties niet toegestaan om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Overtreders kregen een boete van €135,-

