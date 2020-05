Marokko annuleert alle schooltentamens behalve baccalaureaat

Dat heeft de Marokkaanse Minister van Onderwijs Said Amzazi vandaag bekendgemaakt. Het baccalaureaat-examen zal enkel de leerstof bevatten die is behandeld tot vrijdag 13 maart, het weekend vóórdat scholen werden gesloten op maandag 16 maart. Voor de overige niveaus wordt alleen gekeken naar de cijfers behaald in het eerste semester van het schooljaar.