Saoedi-Arabië verdrievoudigt BTW om economie te ondersteunen

De overheidsfinanciën van Saoedi-Arabië krijgen een flinke klap te verduren door de coronacrisis en de lage olieprijs

Saoedi-Arabië is de grootste olie-exporteur ter wereld en lijdt onder de lage olieprijs. In maart kwam er ruim €24 miljard minder aan buitenlandse tegoeden binnen bij de Saoedische centrale bank. Om de begroting in evenwicht te houden gaan de Saoediërs geld ophalen door de BTW vanaf 1 juli te verdrievoudigen en een toelage voor overheidsmedewerkers te schrappen.





De toelage voor ambtenaren werd in 2018 door koning Salman ingevoerd en was bedoeld om de stijging van de kosten van levensonderhoud te ondervangen. De BTW wordt pas sinds 2018 geheven in het land en ruim twee jaar later fors verhoogd van van 5% naar 15%, in een tijd waarin veel Saoediërs al minder inkomen hebben.





Het doorvoeren van economische hervormingen zal door de coronamaatregelen flinke vertraging oplopen. In het eerste kwartaal van dit jaar heeft het land ruim €8 miljard meer uitgegeven dan dat er binnenkwam. "Deze maatregelen zijn pijnlijk, maar noodzakelijk om financiële en economische stabiliteit te creëren", aldus de Saoedische minister van Financiën.

© MAROKKO.NL 2020