Marokko gestart met testfase corona-app 'Wiqaytna'

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid zijn gestart met de testfase voor de corona-app. De corona-app is bedoeld om in kaart te brengen bij wie coronapatiënten in de buurt zijn geweest en staat los van de DGSN-App van de nationale veiligheidsdienst die momenteel door de politie wordt gebruikt bij het handhaven van het uitgaansverbod.

De corona-app gebruikt Bluetooth en is gebaseerd op de corona-app TraceTogether van de Singaporese autoriteiten. TraceTogether maakt gebruik van het Bluetrace-protocol en wordt onder meer gebruikt in Australië.

Volgens de ICT-directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken Abdelhak El Harrak is de Marokkaanse variant doorontwikkeld door bedrijven in Marokko waaronder OCP, Aio XLabs, Dial Technologies, Omnidata, AbWeb en Valyans.

Privacy



De afgelopen tijd ontstond veel ophef over de app en eventuele privacyschendingen van gebruikers. Volgens El Harrak worden de verzamelde gegevens geanonimiseerd en alleen op de telefoon van de gebruiker opgeslagen. Ook zal de app buiten gebruik worden gesteld zodra de coronacrisis achter de rug is. El Harrak zegt dat de broncode van de applicatie voor iedereen beschikbaar zal zijn.Volgens El Harrak zal het installeren van de corona-app op vrijwillige basis plaatsvinden. "We hopen op een zo hoog mogelijke acceptatiegraad, maar er is geen minimumdrempel vereist.", aldus El Harrak. De effectiviteit van de app hangt echter sterk af van het aantal mensen dat hem gebruikt. Als 60% de app gebruikt dan wordt ongeveer een derde van de mogelijke corona-besmettingen opgemerkt: 60% van de bevolking loopt dan immers 60% kans om iemand met de app tegen te komen.Maar als slechts 20% van de bevolking de app installeert, wordt slechts 4% van de mogelijk 'gevaarlijke' ontmoetingen opgemerkt. Deskundigen noemen een marktaandeel van 60% uitdagend omdat slechts 75% van de Marokkanen een smartphone bezit.