Marokko: 48 uur geen nieuwe coronadoden

De gemiddelde besmettingsgraad (R0) in Marokko is weer licht gedaald naar 1,01. Zorgminister Khalid Ait Taleb zei onlangs dat Marokko de coronamaatregelen gaat versoepelen als de besmettingsgraad voor langere periode onder de 1 zakt. Dat betekent dat iemand die het virus draagt gemiddeld minder dan één andere persoon aansteekt. In zwaargetroffen regio's in Marokko is de besmettingsgraad gemiddeld 1,55. In de minst getroffen regio's bedraagt deze 0,48.