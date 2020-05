Italië meldt verdubbeling dagelijks aantal coronabesmettingen

buitenland 12 mei 19:02

Het aantal coronabesmettingen in Italië is in een dag tijd gestegen met 1402 tot 221.216.



Het aantal geregistreerde doden in Italië als gevolg van het virus nam met 172 toe tot 30.911. Maandag ging het nog om 179 sterfgevallen. Het aantal patiënten met corona op de intensive care daalt al enkele dagen op rij. Dinsdag lagen nog 952 op de ic, maandag waren dat er 999.



Italië behoort samen met de Verenigde Staten, Spanje, Groot-Brittannië en Rusland tot de zwaarst getroffen landen. © ANP 2020 Maandag werden nog 744 nieuwe besmettingen gemeld, aldus de autoriteiten. De verdubbeling heeft onder meer te maken met de cijfers uit het zwaar getroffen Lombardije die pas laat zijn doorgegeven.