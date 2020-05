Besmettingsgraad in Duitsland daalt weer

De besmettingsgraad van het coronavirus is dinsdag in Duitsland weer gezakt tot onder de 1.

Volgens het Robert Koch-Institut daalde het cijfer in een dag tijd van 1.07 tot 0.94. Dat betekent dat iemand met corona gemiddeld minder dan één ander persoon besmet, waardoor het virus terrein verliest en uiteindelijk stopt. Gemiddeld besmetten 100 Duitse coronapatiënten nu 94 anderen. Het aantal nieuwe infecties in het land neemt dus af. Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, hoopt dat het cijfer blijft dalen en verwacht momenteel ook "geen nieuwe stijgende trend".De kans bestaat dat als mensen niet voldoende afstand houden, de besmettingsgraad weer stijgt en dus meer mensen besmet raken met het coronavirus.In Duitsland raakten ruim 170.000 mensen besmet met corona. Ruim 7600 stierven aan de gevolgen van de ziekte. In het land schommelt de besmettingsgraad erg.