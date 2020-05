Gewonden bij brand in vluchtelingenkamp Rohingya

Bij een brand in een vluchtelingenkamp van Rohingya in Bangladesh zijn zeker tien mensen gewond geraakt.

Dat meldden de autoriteiten dinsdag. Volgens de lokale brandweer gingen meer dan 300 hutten in vlammen op. De brand vond plaats in het vluchtelingenkamp Kutupalong, in het zuidoosten van Bangladesh. Mogelijk was een ontplofte gasfles de oorzaak. Voor zover bekend zijn er geen dodelijke slachtoffers, zei een medewerker van de brandweer.In het district Cox's Bazar, waar Kutupalong onder valt, verblijven naar schatting meer dan een miljoen Rohingya in vluchtelingenkampen. Ongeveer 740.000 van hen vluchtten uit Myanmar, waar de bevolkingsgroep wordt uitgemoord.