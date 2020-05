'Meer incidenten in asielzoekerscentra'

Het aantal incidenten in asielzoekerscentra (azc) is sinds 2015 toegenomen van meer dan 8000 naar ruim 17.000 vorig jaar.

© ANP 2020

Dat meldt NRC Handelsblad op basis van stukken van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat om zaken als brandstichting, vechtpartijen en schelden. Vorig jaar nam het aantal incidenten vergeleken met een jaar eerder met 30 procent toe.De afgelopen jaren is het aantal asielzoekers in azc's gedaald. De toename zou volgens de krant toe te schrijven zijn aan kansloze asielzoekers uit veilige landen zoals Marokko en Algerije. Ook maken personeelsleden van azc's sneller melding van incidenten.Het kabinet pakt sinds enige tijd asielzoekers die veel overlast veroorzaken harder aan. De asielzoekers die het meeste overlast geven, worden bijeengebracht in een strengere opvang in Hoogeveen.