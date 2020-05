VVD onderzoekt racistische uitingen bij jongerenorganisatie

De VVD wil weten welke leden van haar jongerenorganisatie JOVD zich schuldig hebben gemaakt aan de verspreiding van racistische en nazistische plaatjes in whatsapp-groepen.

Als daar mensen tussen zitten die ook VVD-lid zijn, wordt bekeken of zij uit de partij kunnen worden gezet. VVD-voorzitter Christianne van der Wal vindt de uitingen, waar De Telegraaf woensdag over berichtte, "afschuwelijk en walgelijk". Een woordvoerder van de partij benadrukt wel dat de JOVD een op zichzelf staande organisatie is met een eigen bestuur. "Wij staan hier ver vandaan."Dat neemt niet weg dat de VVD de zaak hoog opneemt. De liberale partij wil dat de JOVD met namen en rugnummers komt. "Als daar mensen tussen zitten die ook VVD-lid zijn, gaan we kijken of er reden is voor royement."