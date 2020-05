Duitsland versoepelt grenscontrole vanaf zaterdag

Duitsland versoepelt stap voor stap de grenscontroles vanaf zaterdag.

Op 15 juni zouden dan alle grenscontroles die buitenlanders uit het land moeten weren, zijn opgeheven. Dit heeft het kabinet besloten, melden Duitse media. Het plan komt overeen met wat bondskanselier Angela Merkel wilde. Zij staat onder grote druk vooral uit haar eigen christendemocratische partij om de grenzen open te gooien. Duitsland weert uit de meeste buurlanden met behulp van grenscontroles bezoekers uit vrees voor verspreiding van het coronavirus. Nederland en België vormen op dit beleid een uitzondering.Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer heeft de afgelopen dagen met buurlanden en deelstaten aan de grens overlegd. Hij wil geleidelijk aan de grensbewaking weer terugbrengen naar het niveau van voor de coronacrisis. Duitsland sloot 16 maart grenzen. Terug naar normaal houdt in dat er dan in beginsel geen controles aan de grens zelf zijn, maar wel dat er in de grensregio's meer controles van reizigers of transporteurs zijn dan elders. Volgens het Duitse persbureau dpa gaan ook afgesloten kleinere grensovergangen weer open.