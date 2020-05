Overheid heft tijdelijk geen BTW op mondkapjes

Op mondkapjes hoeft vanaf 25 mei niet de gebruikelijke 21 procent btw te worden betaald. Dat geldt voor zowel medische als niet-medische mondkapjes.

De maatregel blijft in ieder geval tot 1 september van kracht, meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën). Reizigers in het openbaar vervoer zijn vanaf 1 juni verplicht mondkapjes te dragen. Het is in bussen, treinen en trams namelijk niet altijd haalbaar de anderhalve meter afstand te bewaren die nodig is om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan."Veel mensen maken zelf al hele creatieve mondkapjes, maar de meeste mensen zullen ze waarschijnlijk kopen in een winkel in de buurt", zegt Vijlbrief. "We willen dit als overheid natuurlijk zo goedkoop mogelijk maken, daarom heffen we hierover straks tijdelijk geen btw."