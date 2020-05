FBI onthult 'per ongeluk' naam Saoedische diplomaat betrokken bij aanslagen 11 september

De Saoedische diplomaat Mussaed Ahmed al-Jarrah werd onbedoeld genoemd in een verklaring van een FBI-agent

Het Amerikaanse onderzoeksbureau (FBI) heeft per ongeluk de naam bekendgemaakt van een Saoedische diplomaat die ervan wordt verdacht twee Al-Qaeda-kapers te hebben geholpen bij de terroristische aanslagen van 11 september 2001, meldde Yahoo News dinsdag.





De fout werd gemaakt in een verklaring van een FBI-agent als reactie op een rechtszaak van nabestaanden van slachtoffers van de aanslagen van 11 september. De familieleden beweren dat de Saoedische regering betrokken was bij de aanslagen. De verklaring van Jill Sanborn, de assistent-directeur van de antiterrorismeafdeling van de FBI, werd in april vrijgegeven maar eind vorige week pas onthuld.





De naam van Al-Jarrah werd onbedoeld genoemd in de verklaring. Al-Jarrah was een ambtenaar van het Saoedische Ministerie van Buitenlandse Zaken en was in het jaar 1999 en 2000 toegewezen aan de Saoedische ambassade in Washington D.C.





Al-Jarrah hield toezicht op medewerkers van het Ministerie van Islamitische Zaken die werkzaam waren bij moskeeën en islamitische centra die door Saoedi-Arabië werden gefinancierd in de VS, aldus het rapport. Volgens de Amerikaanse autoriteiten heeft al-Jarrah twee mensen opgedragen om twee van de vliegtuigkapers in januari 2000 in de VS te helpen vestigen. De huidige verblijfplaats van Al-Jarrah is onbekend, maar de VS vermoedt dat hij in Saoedi-Arabië is.





Nabestaande van de slachtoffers van 11 september zien de onthulling als een bevestiging van de betrokkenheid van de Saoedische autoriteiten bij de aanslagen van 11 september. "Dit is een gigantische blunder", aldus Brett Eagleson, de woordvoerder namens de nabestaanden tegen Yahoo News.





De verklaring van de agent is inmiddels ingetrokken en niet meer op te vragen bij de openbare dienst van het Ministerie van Justitie. Het document zou niet correct zijn ingediend, luidt de verklaring nu.

