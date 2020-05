Ophef over mogelijke Saoedische overname Newcastle

De door Saoedi-Arabië voorgestelde overname van de Engelse Premier League-club Newcastle United FC heeft volgens dagblad The Sun geleid tot onrust onder andere Premier League-teams.

De krant meldde dat ten minste tien clubs hun bezorgdheid hebben geuit over de overname en zich hebben verenigd om het bestuur van de Premier League te dwingen de overname tegen te houden, voornamelijk vanwege aantijgingen van Saoedische piraterij van Premier League-wedstrijden.





Nieuwe juridische documenten die in handen zijn van advocaten van de Britse bond spreken over betrokkenheid van Saoedi-Arabië bij het faciliteren van het BeoutQ-streamingplatform. Het platform zendt illegaal Premier League-wedstrijden uit. De voetbalclubs beweren dat de piraterij hun commerciële belangen in het Midden-Oosten schaadt.





De huidige eigenaar van Newcastle United, de Britse miljardair Mike Ashley, heeft de club in 2017 te koop aangeboden. Als een link tussen de Saoedische overheid en BeoutQ kan worden bewezen, komen de Saoediërs mogelijk niet door de 'fit and proper owner test' die momenteel wordt uitgevoerd. Saoedische functionarissen ontkennen de beschuldigingen, maar een onderzoek van de Amerikaanse regering heeft al een verband gevonden tussen Riyadh en BeoutQ.





Mocht de deal van ruim €340 miljoen doorgaan dan zou het soevereine vermogensfonds van Saoedi-Arabië een belang van 80% in de club hebben. Kroonprins Mohammed bin Salman is de voorzitter van het fonds.





Imago-probleem

Het Saoedische Koninkrijk heeft een imago probleem en wordt beschuldigd van schendingen van mensenrechten, de moord op journalist Jamal Khashoggi en piraterij van Premier League-wedstrijden van de Qatarese omroep beIN Sports, die de rechten bezit.





Zowel de Verenigde Naties als westerse inlichtingendiensten zijn van mening dat kroonprins Bin Salman de moord op Khashoggi heeft bevolen. De journalist werd in oktober 2018 in het Saoedische consulaat in Istanbul vermoord , een aanklacht die de prins altijd stellig heeft ontkend





Ondanks alle controverse gaat de deal naar alle waarschijnlijkheid door. De beslissing wordt nu hoogstwaarschijnlijk uitgesteld totdat de bond de nieuwe stukken verkent.





Huidige eigenaar Ashley is volgens The Sun 'onrustig' geworden. Ook zou hij overwegen op zoek te gaan naar een nieuwe koper omdat de deal met de Saoediërs zou kunnen mislukken.

