VS willen dat Israël banden met China fors beknot

De Verenigde Staten willen dat Israël een minder nauwe band met China onderhoudt.

© ANP 2020

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, maakte dat duidelijk tijdens een kort bezoek aan Israël, melden Israëlische media. Israël zou zijn economische banden fors moeten beknotten. De Amerikanen willen niet dat landen te afhankelijk worden van de communistische dictatuur. Ook de VS zelf zijn bezig hun band met de Chinezen te herzien. De Amerikaanse president Donald Trump en Pompeo halen herhaaldelijk uit naar het regime in Peking, de laatste tijd ook over de Chinese oorsprong van het coronavirus. In Jeruzalem verweet Pompeo China opnieuw dat het land informatie over de uitbraak achterhoudt.Het bezoek van Pompeo aan Israël is de eerste buitenlandse reis van de bewindsman sinds maart. De minister verklaarde dat vaart moet worden gezet achter de omstreden ' vredesvisie ' van Trump voor Israël en de Palestijnen. De Palestijnen verwezen dat plan uit januari meteen naar de prullenmand Pompeo besprak het Trump-voorstel voor het Midden-Oosten met het nieuwe dubbele leiderschap van Israël : Benjamin Netanyahu en diens coalitiepartner Benny Gantz. Zij gaan elkaar om de 1,5 jaar aflossen als premier. De nieuwe regering wordt donderdag beëdigd.