De Jonge: Corona-check voor vliegvakantie is schijnveiligheid

Het idee van Corendon om all-inclusive vakanties aan te bieden waarbij reizigers vooraf op corona worden getest is niet verstandig.

Dat vindt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Hij spreekt van "schijnveiligheid". Het idee van de reisorganisatie is om vanaf eind juni naar een beperkt aantal bestemmingen reizen aan te bieden. Vakantiegangers worden dan vlak voor vertrek getest , en mogen eenmaal op de plaats van bestemming niet het hotel uit. Op die manier zou de kans op besmetting beheersbaar moeten zijn.Maar De Jonge wijst erop dat sneltesten, en dan vooral die testen waarmee je kijkt of iemand het virus al heeft gehad, niet "betrouwbaar genoeg" zijn. Hij noemt het een "vorm van schijnveiligheid. Dat moeten we echt niet doen met elkaar"."All-inclusive zou dan inclusief het virus kunnen zijn."