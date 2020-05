Ambtenaar geschorst na hoge opkomst begrafenis in Casablanca

Familieleden, vrienden en buurtgenoten uit verschillende leeftijdsgroepen kwamen dinsdag massaal bijeen op de begrafenis van het dodelijke slachtoffer van een steekpartij maandag.

Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het hoofd van de administratieve regio Ain Chock in Casablanca geschorst in afwachting van de resultaten van het onderzoek, meldt het ministerie in een persbericht. De ambtenaar zou te weinig hebben gedaan om het uitgaansverbod te handhaven.





Beelden van de mensenmenigte die het djanaza-gebed verricht en het stoffelijk overschot naar de laatste rustplaats vervoert gaan rond op sociale netwerken en zorgen voor veel verontwaardiging. Op de beelden stonden mensen te dicht op elkaar en velen droegen geen mondkapje.

